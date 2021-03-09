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محمد حمص يحرج الاسماعيلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:00 ص
محمد حمص
محمد حمص
أحمد عصام
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أكد محمد حمص لاعب الاسماعيلي السابق، أنه شعر بعدم وجود رؤية للمستقبل داخل الإسماعيلي ولذلك قرر الاستقالة من الجهاز الفني في الموسم الماضي.

وقال حمص في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إن البعض حاول إثنائه عن الرحيل من الإسماعيلي لكنه تمسك بموقفه وصمم عليه خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن لاعبي الإسماعيلي مستواهم أفضل مما يظهر في المباريات وهم عناصر جيدة ولكن ينقصهم العمل الجماعي داخل الفريق.

وأتم، أن عماد سليمان عرض عليه العمل في الجهاز الفني الحالي مع يوفيتش ولكن فضل ان ادعم الفريق من المدرجات.

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محمد حمص رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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