Advertisements

الهيئة الرقابية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:46 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، صباح اليوم الثلاثاء، رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي جهة اتحادية مستقلة تتولى مسؤولية الإشراف على السلامة النووية والأمن والحماية الإشعاعية والضمانات وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محطة براكة للطاقة النووية السلمية رخصة تشغيل الهيئة الرقابية الإمارات

أخبار تهمك

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 7 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الإمارات تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووى

الإمارات تعلن عن حدث نووي هام بداية 2020

ماذا تعرف عن الهيئة القومية للرصد النووي والإشعاعي؟

هيئة الرقابة النووية: شبكة الرصد لم ترصد أي تغيرات في المستوي الإشعاعي

براكة الإماراتية.. معلومات عن أول محطة طاقة نووية بالعالم العربي

7 معلومات عن محطة براكة النووية التى هنأ الرئيس" السيسي" الأمارات على إنشائها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين