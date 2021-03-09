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الهيئة الرقابية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:46 ص
وكالات
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أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، صباح اليوم الثلاثاء، رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
ويذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
هي جهة اتحادية مستقلة تتولى مسؤولية الإشراف على السلامة النووية والأمن والحماية
الإشعاعية والضمانات وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في الدولة.
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