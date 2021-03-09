Advertisements

ارتفاع الصادرات الألمانية في يناير مدعومة بتجارة قوية مع الصين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في يناير، مدعومة بتجارة قوية مع الصين في استهلال إيجابي للعام بالنسبة للمصنعين بأكبر اقتصاد أوروبي.

وزادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 1.4 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة 0.4 بالمئة في ديسمبر، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء.

كانت القراءة السابقة لديسمبر أقل من ذلك.

وانخفضت الواردات 4.7 بالمئة بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضا.

توقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض الصادرات 1.2 بالمئة وهبوط الواردات 0.5 بالمئة. وفاق نمو صادرات يناير حتى أشد التوقعات تفاؤلا.

واتسع الفائض التجاري إلى 22.2 مليار يورو. وزادت الصادرات المتجهة إلى الصين 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

أخبار تهمك

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 16 ساعة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعتين

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 10 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين