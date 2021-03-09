رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت المقبل. والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية تحـت عنــوان: (حوار الأديان والثقافات) بالقاهرة.



وقرر وزير الأوقاف إنشاء مركز بحثي تحت مسمى: " مركز الدراسات والبحوث الوقفية " بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وتكون مهامه:



١ - نشر ثقافة الوقف الخيري والتشجيع على الوقف.



٢ - إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف.



٣ - الدراسات الوثائقية للوقف وتحليل مضمون هذه الوثائق.



٤ - تدوين تاريخ الوقف.



٥ - إنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية.



٥ - خدمة وتشجيع الباحثين الأكاديميين وغيرهم وتوفير المكون العلمي الرئيس لإجراء بحوثهم.



٦ - أرشفة الرسائل والبحوث العلمية في مجال الوقف وطباعة ملخصات لخلاصة نتائجها وتوصياتها.



وسيتم تشكيل أعضاء المركز من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الدراسات الوقفية والوثائقية والاقتصادية وبعض الخبراء في مجال الاستثمار.











