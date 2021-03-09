Advertisements

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت المقبل. والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية تحـت عنــوان: (حوار الأديان والثقافات) بالقاهرة.

وقرر وزير الأوقاف إنشاء مركز بحثي تحت مسمى: " مركز الدراسات والبحوث الوقفية " بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتكون مهامه:

١ - نشر ثقافة الوقف الخيري والتشجيع على الوقف.

٢ - إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف.

٣ - الدراسات الوثائقية للوقف وتحليل مضمون هذه الوثائق.

٤ - تدوين تاريخ الوقف.

٥ - إنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية.

٥ - خدمة وتشجيع الباحثين الأكاديميين وغيرهم وتوفير المكون العلمي الرئيس لإجراء بحوثهم.

٦ - أرشفة الرسائل والبحوث العلمية في مجال الوقف وطباعة ملخصات لخلاصة نتائجها وتوصياتها.

وسيتم تشكيل أعضاء المركز من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الدراسات الوقفية والوثائقية والاقتصادية وبعض الخبراء في مجال الاستثمار.





أخبار تهمك

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 10 ساعات

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 16 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 8 ساعات

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ أقل من ساعتين

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين