أبو يُعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

أصيب المطرب "أبو" لثاني مرة بفيروس كورونا المستجد، وأعلن ذلك الخبر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أبو منشورًا قال فيه :"إيجابي للمرة الثانية"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.



وكان المطرب "أبو" قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد أول مرة يوم 26 ديسمبر من العام الماضي، وأعلن عن خبر إصابته عبر خاصية الإستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وفي سياق آخر، شارك أبو مؤخرًا في فيلم "وقفة رجالة"، حيث قدم فيه أغنية "محتار"، وهي من تأليف أمير طعيمة، توزيع الموسيقي روبرت كمال، والفيلم من إنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أمينة خليل، وإخراج أحمد الجندي.