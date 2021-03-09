مصرع وإصابة 2 في تصادم سيارتين في قنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد مصرع حسن محمد علي 70 عاما، وإصابة حسن علي حسن، في تصادم سيارة كلود وأخرى ملاكي، بكوبري المصالحة، في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب اخر، منذ قليل، في تصادم سيارة كلود وأخرى ملاكي، بكوبري المصالحة، في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.