تسجيل وفاة واحدة بكورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، حالة وفاة واحدة فقط جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من عام.

وأعلنت السلطات الصحية المغربية، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8683 حالة، بنسبة وفاة قدرها 1.8 %.

وأوضحت الصحة المغربية، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، أنه تم تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 486325.

وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن بلاده تتحكم "بشكل نسبي" في جائحة فيروس كورونا بفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية التي اتخذتها، والتي "يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل والتعاون".