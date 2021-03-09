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عاجل.. السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاعليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.

واتجه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عددا من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وتحتفل مصر في 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

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مصر الندوة التثقيفية القوات المسلحة السيسي

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