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قصص كفاح.. ماذا تعرف عن يوم الشهيد؟  

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تظل قصص الأبطال خالدة في نفوس المصريين أبد الدهر، فهم الذين وهبوا حياتهم لأوطانهم، ليأتي يوم الشهيد تخليدًا لذكرى عظيمة ألا وهي استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، بعد 32 سنة قضاها عاملًا في الجيش، ليتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قصة يوم الشهيد وتخليد ذكرى الشهداء.

 قصة كفاح
دائمًا ما تحتفل القوات المسلحة، بيوم الشهيد الذي يوافق 9 من مارس من كل عام، إذ يخلد ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969م على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

حينما، قرر عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، زيارة الموقع رقم 6، والذي لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترًا فقط، كان العدو الصهيونى يتابع تحركات الجنرال الذهبى على الجبهة، لتنهال نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التي كان يقف فيها فجأة، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه.

ونتيجة لتطاير إحدى الشظايا استشهد الفريق أول عبدالمنعم رياض، عن عمر ناهز الـ 50 عاما، متأثرًا بجراحه، ليرحل جسدًا فقط، وتعيش روحه خالدة في نفوس جميع المصريين.

يوم الشهيد
أعلنت مصر منذ عام 1969م، يوم 9 مارس، يومًا للشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.

تكريم
وقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكري في مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر.

 وقامت بمصر بوضع تمثال له فى أحد أكبر ميادين القاهرة، وأطلقت اسمه عليه، وهو الميدان المعروف الآن بمنطقة وسط البلد، بالقرب من ميدان التحرير.
 
ويعتبر رئيس أركان حرب الجيش عبد المنعم رياض، واحدًا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، وشارك في حروب عدة من بينها، حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969م.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

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