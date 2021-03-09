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الصين تطلق شهادات تطعيم رقمية ضد COVID-19 للسفر عبر الحدود
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:14 ص
منار طارق
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أطلقت الصين شهادة تطعيم رقمية لـ COVID-19 لمواطنيها الذين يخططون للسفر عبر الحدود، وتنضم إلى الدول الأخرى التي تصدر وثائق مماثلة في الوقت الذي يبحثون فيه عن طرق لإعادة فتح اقتصاداتهم.
مع طرح اللقاحات على مستوى العالم، قدمت بعض الدول بما في ذلك البحرين بالفعل شهادات تحدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ووافق الاتحاد الأوروبي على تطوير جوازات سفر للقاحات تحت ضغط من دول الجنوب المعتمدة على السياحة. وقالت وزارة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الصينية على موقعها على الإنترنت إن الشهادة الصادرة عن الصين ستحتوي على تفاصيل حول معلومات التطعيم ضد COVID-19 الخاصة بحاملها ونتائج اختبار الفيروس التاجي.
وقال وزير الخارجية وانغ يي يوم الأحد إن الهدف من الشهادة هو تحقيق التحقق المتبادل من المعلومات مثل اختبار الحمض النووي والتطعيم، والمساهمة في تفاعل آمن ومنظم بين الناس. ليس من الواضح على الفور الدول التي تتحدث معها الصين للحصول على شهادة COVID-19 الخاصة بها.
لم تعلن الصين أيضًا عن أي تخفيف في قيود الحجر الصحي للأشخاص الذين يصلون إلى الصين والذين تم تطعيمهم ضد COVID-19. وقال متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية في فبراير إن متطلبات الحجر الصحي الحالية يجب أن تظل سارية بالنسبة للأشخاص الذين يصلون إلى الصين، حيث من المحتمل أن يظل الأشخاص الذين تم تطعيمهم عرضة للاصابة بالفيروس.
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