الصين تطلق شهادات تطعيم رقمية ضد COVID-19 للسفر عبر الحدود

أطلقت الصين شهادة تطعيم رقمية لـ COVID-19 لمواطنيها الذين يخططون للسفر عبر الحدود، وتنضم إلى الدول الأخرى التي تصدر وثائق مماثلة في الوقت الذي يبحثون فيه عن طرق لإعادة فتح اقتصاداتهم.





مع طرح اللقاحات على مستوى العالم، قدمت بعض الدول بما في ذلك البحرين بالفعل شهادات تحدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ووافق الاتحاد الأوروبي على تطوير جوازات سفر للقاحات تحت ضغط من دول الجنوب المعتمدة على السياحة. وقالت وزارة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الصينية على موقعها على الإنترنت إن الشهادة الصادرة عن الصين ستحتوي على تفاصيل حول معلومات التطعيم ضد COVID-19 الخاصة بحاملها ونتائج اختبار الفيروس التاجي.





وقال وزير الخارجية وانغ يي يوم الأحد إن الهدف من الشهادة هو تحقيق التحقق المتبادل من المعلومات مثل اختبار الحمض النووي والتطعيم، والمساهمة في تفاعل آمن ومنظم بين الناس. ليس من الواضح على الفور الدول التي تتحدث معها الصين للحصول على شهادة COVID-19 الخاصة بها.



