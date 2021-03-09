تظاهر آلاف النساء في إسبانيا لادانة العنف والمطالبة بالمساواة

حملت آلاف النساء لافتات مثل "احترم وجودي أو توقع مقاومتي" يوم الاثنين في أنحاء إسبانيا احتجاجا ضد العنف بين الجنسين ودعمًا للمساواة في الحقوق في مسيرات يوم المرأة العالمي.









في بلد احتلت فيه حقوق المرأة الصدارة السياسية في السنوات الأخيرة، كانت أكبر مظاهرة في وسط مدينة برشلونة، حيث رفعت معظم المتظاهرات اللواتي يرتدين اللون الأرجواني لافتات تقول: "سيكون يومًا سعيدًا عندما لا يكون احد بيننا مفقود." وقالت متحدثة باسم البلدية إن المسيرة السلمية والاحتفالية شابها هجوم شنه رجل رش خمس نساء بالفلفل في الشارع الذي كان يقام فيه الاحتجاج. وأضافت أنه يجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم.





وأضافت المتحدثة أن الشرطة المحلية احتجزت الرجل وأن مسعفوا الطواريء كانوا يرافقون النساء. تم اعتماد احتجاج برشلونة ولكن تم تقييد الحضور لـ 3500 شخص، والذين اضطروا إلى الحفاظ على مسافة اجتماعية بسبب الوباء. في مدريد، حظرت السلطات مسيرات يوم المرأة بعد انتقادات بأن مسيرات العام الماضي ساعدت في انتشار فيروس كورونا.





لكن في تحدٍ للحظر، احتجت حوالي 50 امرأة في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة بالمدينة، وحملت بعضهن لافتات كتب عليها: "عنف الذكور هو أيضًا جائحة". ووقفت الشرطة في حالة تأهب بينما كان المتظاهرون يتجولون في الميدان ويشعلون شعلة دخان أرجوانية.





وقالت جوزيفينا مارتينيز، 42، المتحدثة باسم جمعية نسوية: "نحن هنا للمطالبة بحق النساء في التظاهر... إنه لأمر مشين أن تحظر الحكومة التي نصبت نفسها أكثر الحكومات النسوية في التاريخ مسيرات النساء في 8 مارس".



