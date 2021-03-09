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إلهام شاهين تكشف عن موعد عرض حكاية "حتة مني"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة إلهام شاهين عن موعد عرض حكاية"حتة مني" المقرر عرضه خلال الأيام المُقبلة ضمن أحداث مسلسل"زي القمر"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إلهام شاهين صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة :"إنتظرونا في مسلسل زي القمر حدوته (حتة مني ) بدءًا من السبت 20 مارس على قناة CBC".

مسلسل"زي القمر" ينتمى لنوعية الخماسيات، وهو مكون من 7 قصص، كل قصة مكونة من 5 حلقات، ولكل قصة أبطال وفريق عمل ومؤلفين ومخرجين مختلفين،
وحكاية "حتة مني" من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، وهي بطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، وكوكبة مميزة من النجوم.

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