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بعد نهاية غير متوقعة – موسم ثالث للآنسة فرح على شاهد vip وقناة MBC4

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ينطلق الموسم الثالث من مسلسل الآنسة فرح بدايةً من 8 مارس على منصة شاهد vip، و9 مارس على قناة MBC4، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققه المسلسل على المستوى الدرامي، والذي انعكس على انتشار هشتاج #الآنسة_فرح على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

اختتم المسلسل جزأه الثاني، بزواج فرح من طارق أخيرًا، ولكن ما أفسد فرحتهما هو عودة عاصي الغول – ميريام - إلى الحياة مرة أخرى، واكتشاف إن مقتله كان مجرد خدعة، عندما واجهه طارق، أصابه برصاصة في قلبه، لم نتأكد بعدها هل مات بالفعل، أم مازال هناك أملًا في نجاته.

كانت ميريام متنكرة في زي المقدم صوفيا، وهي أيضًا من كانت تحرك الصحافة ضد طارق، لتتمكن من إفساد حياته حتى لا يقترب من حل القضية، كما تمكن سليم شقيق شادي وهدان من الهرب من الشرطة، ويحاول السفر خارج مصر، بعدما سلّم أمه جيهان زعيمة عصابة الماما إلى الشرطة.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

https://www.instagram.com/p/CMKH2aeBARV/

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