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ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-3-2021 بمحافظات مصر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/3/2021 في مصر، حيث يسود ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.

وتشهد البلاد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.

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