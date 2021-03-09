ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-3-2021 بمحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/3/2021 في مصر، حيث يسود ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.





وتشهد البلاد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



