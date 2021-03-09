ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك مع ارتفاع المؤشرات الأمريكية لقمم تاريخية غير مسبوقة مع ارتفاع النفط و تراجع الذهب كملاذ آمن.









مؤشرات البورصة المصرية