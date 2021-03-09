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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية،  مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك مع ارتفاع المؤشرات الأمريكية لقمم تاريخية غير مسبوقة مع ارتفاع النفط و تراجع الذهب كملاذ آمن.


مؤشرات البورصة المصرية
 
وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية"إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% بدعم ارتقاع الأسهم القيادية ،  ليصل إلى مستوى 11487 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3256 نقطة.

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