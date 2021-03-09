موعد مباراة دورتموند ضد إشبيلية في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يستعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام مباراة بوروسيا دورتموند أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، معقل الفريق الألماني.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





وتذاع المباراة عبر قناة bein sports Premium 2، بتعليق التونسي رؤوف خليف.



