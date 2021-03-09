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الإمارات تدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين بخميس مشيط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:41 ص
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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أدانت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط.

 

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت في وقت سابق،اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

 وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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