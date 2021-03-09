موعد مباراة يوفنتوس ضد بورتو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب، «آرينا» بمدينة تورينو ضمن إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.









موعد مباراة يوفنتوس ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة يوفنتوس الإيطالي ضد بورتو البرتغالي، بإياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.









من جانبه أعلنت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، نقل مواجهة يوفنتوس الإيطالي ضد بورتو البرتغالي، بإياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حصريا عبر قناة «beIN SPORTS 1 Premium» بتعليق صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي.









الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي بورتو البرتغالي كان قد تغلب على يوفنتوس الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.