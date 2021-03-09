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خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي، حقيقة إصابة طاهر محمد طاهر بعد أن غاب عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر أمس الإثنين.


وكان الموقع الرسمي للأهلي، قد أعلن عن غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية أمس بسبب شكواه من إجهاد عام.

وحسب المصدر، فإن طاهر تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة بالتواء في الكاحل مما جعل الجهاز الفني يقرر اراحته من مران الفريق الجماعي أمس، والاكتفاء بجلسة في الجيم.

وأضاف، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يفكر في عدم المجازفة باللاعب أمام الدراويش غدا، على أن يكون جاهزا أمام فيتا كلوب الكونغولي في مباراة الاهلي القادمة بدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها 17 من الشهر الجاري.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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