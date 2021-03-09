القوى العاملة بالبحر الأحمر: استخراج بوليصة التأمين على العجز الكلي والجزئي للصياديين

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة سعيد عبد الراضي، وكيل القوى العاملة بالبحر الأحمر، إنه تم استخراج بوليصة التأمين على العجز الكلي والجزئي لصيادى البحر الأحمر.





وأضاف وكيل القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم تسليم بوليصة التأمين للصيادين يوم السبت المقبل، بمجمع إعلام الغردقة، وكذلك سيتم تسليم 10 عقود عمل لـ 10 من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأوضح وكيل مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن الدولة تضع في اعتبارها جميع فئات المجتمع من العمالة، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات وزير القوى العاملة.

