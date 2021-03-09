"الشرقية إيسترن كومباني " تبيع 1.5 مليون سهم خزينة

كشفت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 ، عن قيام شركة الشرقية ايسترن كومباني، بتنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه تم بيع أسهم خزينة بنحو 1.5 مليون سهم خلال جلسة أمس الاثنين.





ووافق مجلس إدارة شركة ايسترن كومباني، خلال الأسبوع القادم على بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراة خلال الفترة من 24 مارس و31 مايو 2020، بعدد 35.38 مليون سهم خزينة بسعر السوق يوم التنفيذ.





وحققت الشرقية - ايسترن كومباني 2.54 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.



