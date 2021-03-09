بالرابط والخطوات.. سداد فاتورة التليفون الأرضي في أسرع وقت قبل فرض الغرامة

تتصدر فاتورة اتلليفون الأرضي تريند جوجل بين الحين والآخر وهذا بسبب بحث عملاء شركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون لسدادها قبل وقف الخدمة وفرض الغرامة.





ومن هنا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية خطوات الاستعلام الالكتروني لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي وقيمة الغرامة المالية التي تقرها الشركة.





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ولمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لسدادها بسهولة في املنزل بدلا من الذهاب للسنترالات في ظل انتشار وباء كورونا والحفاظ على الصحة من التعرض للإصابة بالفيروس اللعين، يمكنكم الضغط هنا





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع عملاء شركة المصرة للاتصلات اتباع الخطوات التالية تسهيلا عليهم معرفة فيمة فاتورة التليفون الأرضي وسهولة سدادها:





- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من الرابط الموجود أعلاه





- كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة الموجود بها الخط





- الضغط على كلمة استعلام





- ستظهر رسالة بإجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية





قيمة الغرامة المالية

لتفادي دفع الغرامة المالية والتي حددتها الشركة ب 10 جنيهات كحد أدنى و 1.5% من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى وذلك يمكن الدفع عن طريق أحد وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها شركة we وهى:





- مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات