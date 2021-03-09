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جارسيا تطيح بأنجليك كيربر ببطولة سوق دبي الحرة للتنس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
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صعدت الفرنسية كارولين جارسيا إلى الدور الثاني ببطولة سوق دبي الحرة للتنس بعدما تغلبت على النجمة الألمانية أنجليك كيربر 3 / 6 و6 / 2 و6 / 4 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول.

وحققت جارسيا بذلك الانتصار الثالث خلال تسع مواجهات جمعتها بكيربر، علما بأن كيربر كانت قد حققت جميع انتصاراتها الست أمام جارسيا بمجموعات متتالية.

وتلتقي جارسيا في الدور الثاني مارتينا تريفيسان التي حلت مكان البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في قرعة البطولة، وذلك بعد أن انسحبت أزارينكا بسبب إصابة في الظهر.

وتأهلت الكازاخستانية إلينا ريباكينا إلى الدور الثاني بالفوز على الصينية سيساي تشينج 6 / صفر و6 / 4 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة.

وتلتقي ريباكينا في الدور الثاني مع النجمة التونسية أنس جابر التي كانت قد تأهلت أمس الأحد بفوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6 / 2 و6 / 3 .

وودعت الألمانية لورا سيجموند منافسات البطولة مبكرا بعدما تغلبت عليها الروسية أنستازيا بوتابوفا 6 / 3 و6 / 2 في وقت سابق اليوم الاثنين.

وتأهلت الأمريكية ماديسون كيز إلى الدور الثاني بالفوز على أون شوو ليانج 6 / 1 و6 / 1 كما تغلبت الأمريكية الأخرى جيسيكا بيجولا على الكازاخستانية ياروسلافا شفيدوفا 6 / 2 و6 / 1 والتشيكية تيريزا مرتنكوفا على مواطنتها النجمة كريستينا بليسكوفا 7 / 6 و6 / 7 و6 / 3 والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش على الكرواتية بترا مارتيتش 7 / 6 و6 / 4 .

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالدور الأول، تغلبت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على الرومانية آنا بوجدان 6 / 4 و6 / 4 والرومانية سورانا كريستيا على الأوكرانية ليسيا تشرينكو 6 / 4 و6 / 4 والاستونية أنيت كونتافيت على المجرية تيميا بابوش 6 / 2 و6 / 1 .

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