الطالع الفلكي الثّلاثَاء 9/3/2021..مَبْدَأ الثِّقَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 30 أمشير قبطى ، 9 آذار رُومى ، 25 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -شُوف الوَأفة بتاعتها ، فيها برضه (فيها إقدام)-فيها حاجة يعنى.(فؤاد المُهندس من مسرحية إنها حقاً عائلة مُحترمة-179)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد المُمثلة الإيطاليّة أورنيلا مُوتّى ، تعرفها من فيلم أوسكار 1991 مع سيلفستر ستالونى، لها إبنتان وإبن وشقيقة واحدة تكبرها، مُستقرّة بروسيا وتسعى للحصول على جنسيتها مع ثروة بـ 75 مليون دولار، والدها صحفى من نابولى ووالدتها نحاتة من سان بيترسبرغ بروسيا حيث جدّيْها لأمّها ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم فرانشيسكا رُومانا ريفيللى والشهرة أورنيلا مُوتّى مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(الشجرة المُحرّمة)،(عيون زحل المُستديرة/الحسودة)،(طاووس مُتعجرف)،(حُبّاً فى المال)،(ثقة بالنفس)،(ألفيس بريسلى)،(نجمة شرقيّة)،(ثروة جيّدة).





*من يُوتيُوب

فيلم لمولودة اليوم أورنيلا مُوتّى وقصته مُقتبسة عن رواية وليم شكسبير ترويض الشّرس وتم تمصير الرّواية بفيلم دلع البنات ومسرحية الدّلوعة وكلا الفيلم و المسرحيّة من بطولة فريد شوقى ونيللى.





1-Adriano Celentano - Il Bisbetico Domato - La Pigiatura (Sub Ita/Eng

2-Adriano Celentano Innamorata Incavolata A Vita

3-فيلم دلع البنات





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بعض الفرص والعلاقات لاينبغى الحسرة عليهم عند فقدانهم خصوصاً إن أنطوت تلك الفرصة أوالعلاقة على شُبهة أو مفسدة ،لاتقرصينى يانحلة.





برج الثور: لاتجادل الحمقى أو تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجوزاء: بوجود شخص من أنصاف المُتعلمين لكن يتمتّع بالذكاء الإجتماعى فأنت مُعرّض لتشويش ذهنى لتكون ضحية لمُحتال، درهم وقاية.





برج السّرطان: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الفشل السريع ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الأسد: إسترجع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المُستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج العذراء: الصراحة لاتعنى الفظاظة حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.





برج الميزان: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج العقرب: أقرب المُقربين قد لايرغب فى مدّ يد المساعدة لك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج القوس: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ و ستبدو سخيفاً أمام نفسك والآخرين، تذكر ذلك عند بدء عمل أو عاطفة جديدة.





برج الجدى: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرارفيه حتى إشعارٍ آخر، أو التخلى عنه.





برج الدّلو: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الحوت: إحرص على مُرافقة المُحترمين الناجحين بذلك تضمن إكتساب الخبرة أو توثيق العلاقة معهم ، وابتعد عن المشبوهين ، من جاور السّعيد يسعد.



