وزارة الرياضة السعودية توافق على تأسيس شركة بإسم نادي القادسية الاستثمارية

وافقت وزارة الرياضة السعودية، على الطلب الذي تقدم به مجلس إدارة نادي القادسية لكرة القدم برئاسة ناصر الدغيثر، بشأن تأسيس شركة استثمارية باسم النادي وذلك من أجل تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات.









وذكر الموقع الرسمي لنادي القادسية، اليوم الإثنين، أن الشركة تعتبر نقلة نوعية وتجارية كبيرة في الاستثمار بالنادي، وذلك بهدف تحقيق موارد مالية متنوعة، تعود ملكيتها الكاملة للنادي.









وأضاف النادي السعودي في بيانه، أنه أصبح بإمكانه، من خلال الشركة الاستثمارية التي سيؤسسها، ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية بنفسه دون الحاجة لشركات وسيطة، كما يمكنه تسويق منتجاته وعلامته التجارية بشكل مباشر تحت مسمى هذه الشركة.









وأوضح القادسية أن شركة النادي ستتمكن من العمل من خلال استثمار واستغلال علامة النادي تجارياً واستلام أموال الشركة وفائض أموال النادي واستثمارها بالشكل الذي يدر عوائد مالية كبيرة تمكن الإدارة من تسيير أمور النادي دون المرور بأزمات مالية مستقبلاً.









ونادي القادسية وهو الثاني الذي توافق وزارة الرياضة السعودية على قيامه بتأسيس شركة استثمارية له بعد نادي النصر.









ويحتل القادسية المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بعد خوضه 22 مباراة.