Advertisements

بناء علي طلب الرقابة المالية .. البورصة تلغي جميع العمليات المنفذة علي "رمكو"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:50 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
قررت البورصة المصرية اليوم ، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية رمكو لانشاء القرى السياحيه EGS70271C019 خلال جلسة تداول أمس الإثنين وذلك بناء  علي طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت البورصة المصرية أنه تقرر إلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم مع تعديل سعر فتح جلسة  اليوم 9/3/2021 ليصبح 4.13 جنيه للسهم.


يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 52.2 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 204.45 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات من النشاط العقاري خلال التسعة أشهر بلغ 213.99 مليون جنيه، فيما لم تتضمن القوائم المالية تسجيلها أي إيرادات من النشاط العقاري خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

بينما تراجعت إيرادات النشاط الفندقي خلال الفترة لتسجل ذ9.26 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 57.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمكو الرقابة المالية البورصة المصرية

أخبار تهمك

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 9 ساعات

خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تلغي العمليات المنفذة على "آراب ديرى" لمخالفتها نصوص القانون

أخبار البورصة .. "غاز مصر" تحقق أرباح بـ 27.8 مليون جنيه خلال 9 شهور

أخبار البورصة المصرية .. 92.4 مليون جنيه خسائر" أوراسكوم للإستثمار" خلال 9 شهور

البورصة تلغي العمليات المنفذة علي "المصري لتنمية الصادرات " لعدم إلتزامه بالقوانين

2.4 مليون جنيه خسائر "العقارية للبنوك الوطنية" خلال العام الماضي

1.5 مليون جنيه خسائر"كابو" خلال الربع الأول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين