بناء علي طلب الرقابة المالية .. البورصة تلغي جميع العمليات المنفذة علي "رمكو"

قررت البورصة المصرية اليوم ، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية رمكو لانشاء القرى السياحيه EGS70271C019 خلال جلسة تداول أمس الإثنين وذلك بناء

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وأضافت البورصة المصرية أنه تقرر إلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم 9/3/2021 ليصبح 4.13 جنيه للسهم.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 52.2 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 204.45 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وسجلت الشركة إيرادات من النشاط العقاري خلال التسعة أشهر بلغ 213.99 مليون جنيه، فيما لم تتضمن القوائم المالية تسجيلها أي إيرادات من النشاط العقاري خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.



