Advertisements

السيسي للمصريين: "الشهداء بيقولولكم خلوا بالكم من بلدكم ومتخربوهاش"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فيلم تسجيلي بعنوان "سيرة الشهيد"، قائلًا: "مش هنقدر نخفف آلام أسر الشهداء مهما حاولنا، لكن سيرة الشهداء بتقولنا خلوا بالكم من بلدكم، الناس دي رايحة عند ربنا علشان البلد دي تعيش بخير، وأصحابها وأهلها يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وميخربوهاش، وإلا تبقى كل تضحية اتقدمت من 7-8 سنوات مكنتش في مكانها".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء: "اما طلبتوا تغيير الواقع اللي كان موجود، قولنا فوضونا في مكافحة الإرهاب، والناس مكنتش مقدرة أن الإجراءات اللي تمت في عام 2013 هيكون ثمنة كبير قوي على شعب مصر، معقبًا: "الجيش والشرطة وكل إنسان بيضحي من أجلها من شعب مصر".

وتابع: "الرسالة اللي ممكن نتلقاها من سيرة الشهداء والمصابين أن أروحهم ودماءهم قدمت لتصبح هذه الدولة دولة، ولا يمكن أن يتخيل أحد أن هناك سبب يجعل شخص يضيع الدولة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم الشهيد ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي الإخوان أخبار مصر

أخبار تهمك

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ ساعتين

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 9 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

نجلة الشهيد محمد عياد: "الكلام اللي قولته أمام الرئيس من جوايا"

والدة الشهيد مصطفى خضر عن إطلاق اسمه على إحدى مدارس بورسعيد باكية: كنت حاسة أن ده فرحه

والد الشهيد عمر مجدي يبكي على الهواء: "قدمت لمصر أغلى حاجة عندي"

"خلوا بالكم من بلدكم".. 10 رسائل لـ"السيسي" من حفل إفطار الأسرة المصرية

السيسي: "طول ما الدولة مستقرة هنقدر نحقق إللي إحنا عايزينه"

عاجل| شاهد.. الفنان عمرو يسري: الإخوان بيصطادوا في المية العكرة.. وبلدنا ما بتسيبش أولادها (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين