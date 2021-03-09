السيسي للمصريين: "الشهداء بيقولولكم خلوا بالكم من بلدكم ومتخربوهاش"

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فيلم تسجيلي بعنوان "سيرة الشهيد"، قائلًا: "مش هنقدر نخفف آلام أسر الشهداء مهما حاولنا، لكن سيرة الشهداء بتقولنا خلوا بالكم من بلدكم، الناس دي رايحة عند ربنا علشان البلد دي تعيش بخير، وأصحابها وأهلها يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وميخربوهاش، وإلا تبقى كل تضحية اتقدمت من 7-8 سنوات مكنتش في مكانها".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء: "اما طلبتوا تغيير الواقع اللي كان موجود، قولنا فوضونا في مكافحة الإرهاب، والناس مكنتش مقدرة أن الإجراءات اللي تمت في عام 2013 هيكون ثمنة كبير قوي على شعب مصر، معقبًا: "الجيش والشرطة وكل إنسان بيضحي من أجلها من شعب مصر".



