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دان تكتم يتصدر الفترة الصباحية للتجارب الرسمية لبطولة الفورمولا 2 على حلبة البحرين الدولية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
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انطلقت أمس على مضمار حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" أولى أيام التجارب الرسمية لبطولة الفورمولا2 حيث تتواصل فعاليات التجارب حتى يوم غد الأربعاء الموافق 10 مارس الجاري.

حيث بدء سائقو وفرق البطولة العالمية للفورمولا 2 بالوصول لمملكة البحرين إلى جانب عدد من فرق ومسؤولي بطولة العالم للفورمولا وان وكان في استقبال الوفود في مطار البحرين الدولي فريق الترحيب التابع لحلبة البحرين الدولية.

وخلال الفترة الصباحية التي انطلقت من 9 صباحا حتى 12 مساء تمكن دان تكتم من تصدر الفترة الأولى محققا أسرع زمن له في دقيقة و43.021 ثانية بعد انهاءه 14 لفة، وثانيا ليام لاوسون بفارق 0.600 ثانية فقط، وثالثا جيهان داروفالا محققا دقيقة و43.761 ثانية.

أما الفترة المسائية فانطلقت من 2 مساء وحتى 5 مساء وتمكن ديفيد بيكمان من تصدرها محققا أسرع زمن له في دقيقة و 42.844 ثانية بعد انهاءه لـ 19 لفة، وثانيا كرستيان لانغارد بفارق 0.690 ثانية وانهى 31 لفة، وفي المركز الثالث ثيو بورجير منهيا 36 لفة وذلك في دقيقة و 43.570 ثانية.

بينما تنطلق البطولة العالمية للفورمولا وان بتجاربها الرسمية من يوم الجمعة حتى الأحد، الموافق من 12 حتى 14 مارس الجاري، استعدادا لانطلاق جولتها الأولى والافتتاحية نهاية هذا الشهر؛ وخلال أيام التجارب الرسمية لن يكون هناك حضور جماهيري، كما تستعد الحلبة أواخر هذا الشهر لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2021.

وتنطلق التجارب الرسمية استعدادا للجولة الافتتاحية وكآخر خطوة لاستعداد البطولتين لبدء الموسم الجديد، واللتان ستنطلقان في البحرين، وخلال التجارب سيتمكن الفرق وسائقيهم من خوض فرصتهم الأولى لمعرفة مدى تنافسية سياراتهم الحديثة قبل السباق الأول لهذا الموسم.

وتستضيف حلبة البحرين الدولية الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا وان لهذا العام، حيث سينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان في الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري.

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