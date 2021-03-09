الخطيب يكلف "الجارحي" برئاسة بعثة الأهلي في الكونغو

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، خلال رحلة الكونغو.





ويعقد الجارحي اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل الترتيب من الآن لسفر البعثة والاطمئنان علي إقامة الفريق هناك وملاعب التدريب والتنقل وغيرها، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق، يوم السبت المقبل علي متن طائرة خاصة لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي يوم 16 مارس الحالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات.





ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.



