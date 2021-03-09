للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. أقل من ألف وفاة يومية بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتّحدة، تسجيل حصيلة وفيات يومية بكوفيد-19 تقلّ عن ألف وفاة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفادت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، بأن هذه المرة الأولى منذ ثلاثة أشهر ونصف التي تقلّ فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عن عتبة الألف وفاة، وقد سجّلت تلك الحصيلة في 29 نوفمبر وبلغت يومها 822 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتّحدة، تسجيل حصيلة وفيات يومية قياسية بلغت 4473 وفاة.