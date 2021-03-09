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بنها العام تجري جراحة قيصيرية لمصابة بكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نجح فريق طبي بمستشفى بنها العام في إجراء عملية جراحية قيصرية، لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، تعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتورة أمنية خليفة مديرة المستشفى، أن فريقًا طبيًا نجح في إجراء جراحة قيصرية لسيدة في بداية الثلاثينات تعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من قويسنا بمحافظة المنوفية والأم والطفل بحالة جيدة.

وشارك في إجراء الجراحة الأطباء ياسمين لطفي زميل مساعد نسا وتوليد، أحمد خليل طبيب مقيم نسا، شريف محمد حسن تخدير، أماني إبراهيم طبيب مقيم أطفال، آلاء طارق مقيم أطفال تمريض، هيام فوزي، يسرية مصباح خدمات معاونة، فوزي صابر،
أميرة إسماعيل.

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