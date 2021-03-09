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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بورتو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:02 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره بورتو، على أرضية ملعب إليانز ستاديوم، معقل البيانكونيري.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح بورتو بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة bein sports Premium 1، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

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