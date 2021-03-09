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عاجل .. حملات على مخابز التموين للتأكد من وزن الرغيف المدعم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:55 ص
رغيف الخبز المدعم
رغيف الخبز المدعم
أحمد الشيخ
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أكد مديرى المديريات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنهم يّسيرون يومياً حملات علي منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم الي مستحقية وأكدت أن الحملات تأتي تنفيذاَ لتوجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للاطمئنان علي السلع المقدمة للمواطن علي المنظومة التموينية وكذا الخبز ايضاً.


 وفي هذا الصدد وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلنت مديرية تموين الأقصر عن تحرير 191 مخالفة تموينية منها 70 مخالفة بالمخابز نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وتوقف عن الإنتاج كما تم تحرير 114 قضية تموينية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وإدارة أنشطة بدون ترخيص إضافة الي تحرير 7 محاضر أنشطه المواد البترولية المستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وفي محافظه الإسكندرية أعلنت المديرية عن تحرير عدد محاضر استيلاء علي المال العام لعدد 7 بقالين بإجمالي 7.237.116 جنية.

كما أعلنت مديرية تموين المنيا عن تحرير 19 محضر منها 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم إعلان 3 محاضر نقص وزن.

كما أعلنت مديرية تموين الشرقية عن تحريرها عدد كبير من المحاضر لمنافذ صرف السلع التموينية وصل إلي 120 محضر منها 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر تصرف بقيمة 5800 جنية، وكذلك عدد 11 محضر عدم الإعلان عن وصول المقرارات التموينية، و8 محضر عدم ممارسة، وعدد 2 محضر تجميع بقيمة 9037 جنية، و2 محضر بيع بأ زيد من السعر.

كل هذه القضايا تم تحويلها الي الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

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