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مجلس إدارة "سيدي كرير" يوافق على طلب نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:02 ص
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم ، عن موافقة مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن المجلس وافق أيضاً على انضمام شركة سيدبك لمستثمري شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والتبروكيماويات والمساهمة بنسبة 5 % من رأس المال.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 26 مليون جنيه جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 487 مليون جنيه في 2019.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال 2020 إلى 3.46 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 4.96 مليار جنيه في 2019
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال العام الماضي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع خلال 2020، مقارنة بعام 2019، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية عالمياً ومحلياً، والمنافسة الشديدة التي تواجهها شركات البتروكيماويات المصرية نتيجة الظروف العالمية التي أدت إلى تباطؤ الطلب، وانخفاض كمية الغازات المتاحة من غازات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية خلال العام
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