خلال أسبوع.. مستشفى الجلدية بكفرالشيخ توقع الكشف على 1969 مريضا



قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم فحص 70 مخالطا لمرضي الجذام، فضلا عن صرف العلاج الشهري لـ 51 مريض جذام من مستشفي الجلدية.



وأضافت سلام، أن أيضا قد تم توقيع الكشف الطبي علي

على 1969 مواطنًا بمستشفى الجلدية بكفر الشيخ خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن صرف 19 قرار علاج على نفقة الدولة.



وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات، كما أجرت المستشفى 68 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بإجراء جلسات أشعة فوق بنفسجية لعدد 151 حالة صدفية وبهاق.