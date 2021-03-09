Advertisements

خلال أسبوع.. مستشفى الجلدية بكفرالشيخ توقع الكشف على 1969 مريضا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم فحص 70 مخالطا لمرضي الجذام، فضلا عن صرف العلاج الشهري لـ 51 مريض جذام من مستشفي الجلدية.

وأضافت سلام، أن أيضا قد تم توقيع الكشف الطبي علي
على 1969 مواطنًا بمستشفى الجلدية بكفر الشيخ خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن صرف 19 قرار علاج على نفقة الدولة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات، كما أجرت المستشفى 68 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بإجراء جلسات أشعة فوق بنفسجية لعدد 151 حالة صدفية وبهاق.

أخبار تهمك

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

منذ ساعة الا ربع

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين