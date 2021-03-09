في الندوة التثقيفية.. محمد فراج: يحيا الشهيد اللي ضحا بدمه وقال تحيا مصر





ألقى الفنان محمد فراج قصيدة عن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على وطنهم، وذلك خلال حضوره للندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.



وقال محمد فراج:" لكل شهيد حكاية من يوم ميلاده لحد يوم الاستشهاد، كان البطل أد التحدي، قال أبوه ابني فدا تراب البلد، وأمه قالت هو ابن مصر قبل ما يكون ابني، هو اللى كان في المدرسة يقف تحية للعلم ، تعظيم سلام للبطل اللى مخفش ولا انحنى، ملاحمه مصرية متربى هنا يشبه لنا ، هنا كلنا طريقنا واحد، كلنا على قلب رجل واحد، عايشين بفخر وعزة، دم الشهداء ما رحش هدر، عايشونا وعيشوا أهالينا في أمن وأمان وبفضل الله رجعت الحياة طبيعية في سيناء، يحيا الشهيد اللى ضحى بدمه وقال تحيا مصر".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني المقبل من خلال ثلاثة مسلسلات، هما "ضد الكسر"، وهو من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد خالد، بطولة لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، و"تقاطع طرق" منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، كما يشارك في مسلسل "الملك" مع عمرو يوسف، و"خلي بالك من زيزي" مع أمينة خليل ومحمد ممدوح.





