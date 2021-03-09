Advertisements

في الندوة التثقيفية.. محمد فراج: يحيا الشهيد اللي ضحا بدمه وقال تحيا مصر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


ألقى الفنان محمد فراج قصيدة عن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على وطنهم، وذلك خلال حضوره للندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم. 

وقال محمد فراج:" لكل شهيد حكاية من يوم ميلاده لحد يوم الاستشهاد، كان البطل أد التحدي، قال أبوه ابني فدا تراب البلد، وأمه قالت هو ابن مصر قبل ما يكون ابني، هو اللى كان في المدرسة يقف تحية للعلم ، تعظيم سلام للبطل اللى مخفش ولا انحنى، ملاحمه مصرية متربى هنا يشبه لنا ، هنا كلنا طريقنا واحد، كلنا على قلب رجل واحد، عايشين بفخر وعزة، دم الشهداء ما رحش هدر، عايشونا وعيشوا أهالينا في أمن وأمان وبفضل الله رجعت الحياة طبيعية في سيناء، يحيا الشهيد اللى ضحى بدمه وقال تحيا مصر".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني المقبل من خلال ثلاثة مسلسلات، هما "ضد الكسر"، وهو من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد خالد، بطولة لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، و"تقاطع طرق" منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، كما يشارك في مسلسل "الملك" مع عمرو يوسف، و"خلي بالك من زيزي" مع أمينة خليل ومحمد ممدوح.


أخبار تهمك

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

منذ ساعة الا ربع

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين