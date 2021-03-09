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جمعية رجال الأعمال المصريين تستضيف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم رئيس وأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

 

وتعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة بعنوان "قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو للكيانات القائمة"، يشارك فيها، محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والدكتورة هالة فوزي أبو السعد، وكيل أول اللجنة، والمهندس أحمد بهاء شلبي، عضو اللجنة.

 

وتعقد الندوة بحضور المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وداليا السواح عضو الجمعية ومصطفى مكرم خبير الضرائب، ومحمد أسامة مدير إدارة الائتمان المركزي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وتهدف الندوة إلي استعراض قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشرح القطاعات المستفيدة من تطبيقه والحوافز المالية والفنية المقدمة لرواد الأعمال، وآليات التمويل، وشرح الحوافز الضريبية، بجانب تطلعات مجتمع ريادة الأعمال في تطبيق القانون لتقليل الفرص المهدرة.

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