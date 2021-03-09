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رصدته كاميرات المراقبة.. تفاصيل صادمة حول واقعة تحرش شخص بطفلة بالمعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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واقعة غير إنسانية، رصدتها كاميرات المراقبة، جراء إقدام شخص متوحش بالتحرش بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي، وتتولى تحريات النيابة كشف الأمر.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة في المعادي.

واقعة تحرش بطفلة
البداية، حينما استدرج شخص متوحش، طفلة صغيرة في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ في تنفيذ جريمته حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضحته، حيث رصدته كاميرات المراقبة.

 غضب السوشيال ميديا
وبمجرد، نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثيرت حالة من الغضب، وطالبوا، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على منفذ الجريمة.

فحص الفيديو
وعلى الفور، فحصت الجهات الأمنية المعنية، الفيديو المتداول لشخص يتحرش بطفلة، للوقوف على حقيقة الفيديو وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.

وكشفت التحريات، أنه يتم البحث عن أسرة الطفلة، وجارى البحث عن مكان إقامتها، مشيرةً إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل طبية تعمل به فتاتان، واللتين ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ضبط المتحرش
وكثفت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على المتحرش، حيث تبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة، وتم ضبطه.

 وبدورها، وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تحية للسيدة التي كشفت واقعة التحرش بطفلة المعادي، متابعةً: "شكرًا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء ونحن متابعين مواقع التواصل الاجتماعي".

واستطردت: "الصراحة والحقيقة الواضحة أن هذا المتحرش أكيد متعود على هذا الجرم وربنا رفع ستره عنه، وأنقذ الطفلة الصغيرة والدولة هتاخد حق البنت وحق أطفال ثانية أكيد هتك برائتهم".

وكانت كاميرات المراقبة، أظهرت قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدى بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار.

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