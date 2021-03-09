بحوزته سلاح و ذخيرة.. ضبط مسجل بدمياط









أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، بالإتجار فى الإسلحة النارية غير المرخصة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه بدائرة المركز.



ضبط وبحوزته (2 بندقية خرطوش- 4 فرد خرطوش محلى الصنع- عدد من الطلقات لذات العيار).



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



