المدير الرياضي لأوليمبياكوس: أتمنى انتقال صلاح إلى ريال مدريد

أوضح كرستيان كاريمبو المدير الرياضي لنادي أوليمبياكوس اليوناني، أنه يتمنى أن ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.





وقال كاريمبو، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد صلاح وصل لقمة المستوي الذي يمكن أن يصل له أي لاعب، ويستطيع اللعب الآن لأي نادي في العالم، لكني أتمنى انتقاله لريال مدريد".





فيما أشار إلى أن سعيد بانضمام كوكا للمنتخب المصري، خاصة في ظل عدم وجود أي ظروف استثنائية بين مصر واليونان، مؤكدًا أن كوكا لاعب مميز ويسجل لهم العديد من الأهداف الهامة.





واستكمل، "أعتقد أن عدم تألق كوكا سابقًا مع منتخب مصر لأنه كان يلعب بالبرتغال في نادي دون ضغوط، لكن في أوليمبياكوس الوضع مختلف، لأنه يلعب الآن تحت ضغوط أكبر بكثير، وما زال مستمر في التألق، وهو ما أعتقد أنه سيفيده مع المنتخب المصري".