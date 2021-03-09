برلماني: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة الصادرات المصرية للخارج



قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بزيادة الصادرات المصرية للخارج تعكس اهتمام الدولة بملف الصادرات، والعمل على زيادة حجمها، دعمًا للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بهذا الملف وتضعه على رأس أولوياتها.



وأضاف «محسب» في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن جزء كبير من متطلبات زيادة الصادرات الوطنية يعتمد على متطلبات الاسواق الخارجية المستوردة للبضائع المصرية وعودة عجلة الاقتصاد في الدول وأسواق التصدير كما كانت قبل جائحة كورونا وفتح جميع القطاعات، مؤكدًا على ضرورة بحث إمكانية استفادة مصر من تفكيك سلاسل الإمداد العالمية فى أعقاب جائحة «كوفيد-19»، وتغيير موازين القوى فى الاقتصاد العالمى فى ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.





وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، علي ضرورة تعزيز توجه الصادرات المصرية نحو السوق الإفريقية والتى تمثل حوالى %5 فقط من إجمالى الصادرات المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار المنافسة التى تواجهها الصادرات المصرية فى هذه الأسواق من قبل بعض الدول المصدرة، فضلًا عن ضرورة مواكبة اتجاهات الطلب العالمي والسعى لاستغلال الفرص المتاحة فى الأسواق العالمية، ودراسة الأسواق التى يتم توجيه الصادرات إليها بشكل جيد، مع أهمية السعى نحو تخفيض الواردات المصرية، بالتوازى مع استهداف زيادة الصادرات.

