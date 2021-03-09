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برلمانية: تعديلات قانون الأحوال الشخصية لابد أن تراعي مصلحة الطفل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استائت النائبة شيماء حلاوه، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تعديلات قانون الأحوال الشخصية المُقدم من قبل الحكومة، مؤكدة أن هذا التشريع مهم ويُمثل نقطة نوعية وفريدة في حياة الأطفال.

وشددت حلاوه، خلال البيان الصادر لها، على أن تُراعي تعديلات قانون الأحوال الشخصية مصلحة الطفل الفضلي أولًا ثم النظر إلى أمور اخرى، مُعلنة رفضها الكامل لإي مشروع أو قانون أو تعديل لم يُحقق مصلحة الطفل أولًا،خاصة وأنه أولى بالأعتبار والرعاية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل، والنظر أولًا لمصلحة الطفل.

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