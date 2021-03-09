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اتحاد الألعاب الإلكترونية: دورة لتخريج مدربى الروبوت بمراكز الشباب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اعلن الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية عن دورة تدريبية فى علوم الروبوت لعدد 20 من شباب الخريجين بالاسكندرية والقاهرة لاعدادهم كمدربين للروبوت لافساح مجال العمل لهم ولقيامهم بتدريب الاطفال والشباب علي الروبوت وتكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبالتنسيق مع اتحاد مراكز الشباب.

وقال شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد ان الدورات تهدف الى تخريج مدربين لوضع حجر الاساس لمسابقات الروبوت فى مراكز الشباب استمرارا للتعاون بين الاتحادين فى مجال الرياضة الرقمية وتخريج اجيال قادرة على المنافسة فى هذا المجال داخل وخارج مصر. فى المهرجانات والبطولات المتخصصة.

ويقول ايمن قبانى رئيس لجنة الروبوت بالاتحاد ان الفئة المطلوبة "خريج كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، ويهدف البرنامج التدريبي بتخريج مدرب  لديه مهارات تركيب وبرمجة وتشغيل الروبوت الخاص به ويطبق في ذلك علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم حيث سيحصل المتدرب على برنامج تدريب فى اساسيات الروبوت ( الليجو )وكيف يعمل وكفيفة تصميم الروبوت وكيف يعمل الروبوت ومبدأ عمله وتوصيله وتشغيلة وتكليفه بمهام يتم التسابق عليها".

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