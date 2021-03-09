ويزو تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتُعلق:"بستنى اليوم ده علشان ألعب باللعب اللي بتجيلك"



وفي سياق آخر، تشارك ويزو حاليًا في مسرحية" اللوكاندة"، التي يتم عرضها كل يوم جمعة عبر قناة" DMC" وهي بطولة أشرف عبد الباقي، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر.

حرصت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها إسماعيل، بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت ويزو مقطع فيديو جديد لها، تُوثيقًا منها للحظات الاحتفال بعيد ميلاد ابنها إسماعيل، ظهرت فىه وهي تلعب بألعاب ابنها مع المهرج، وعلقت عليه قائلة:"كل سنة وأنت طيب يا نور عينى، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ويديك الصحة والعافية ويهديك ليا أنا وأبوك وتبقي بار بينا يا نور الدنيا بحالها".وتابعت ويزو قائلة:"بستنى عيد ميلادك علشان ألعب فيه وألعب باللعب اللى بتجيلك، بحبك يا قلبي، إسماعيل ابنى حبيبى ونور عيني، ربنا يحفظك ويحميك ويبعد عنك الشيطان".