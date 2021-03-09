Advertisements

ويزو تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتُعلق:"بستنى اليوم ده علشان ألعب باللعب اللي بتجيلك"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

حرصت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها إسماعيل، بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ويزو مقطع فيديو جديد لها، تُوثيقًا منها للحظات الاحتفال بعيد ميلاد ابنها إسماعيل، ظهرت فىه وهي تلعب بألعاب ابنها مع المهرج، وعلقت عليه قائلة:"كل سنة وأنت طيب يا نور عينى، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ويديك الصحة والعافية ويهديك ليا أنا وأبوك وتبقي بار بينا يا نور الدنيا بحالها".

وتابعت ويزو قائلة:"بستنى عيد ميلادك علشان ألعب فيه وألعب باللعب اللى بتجيلك، بحبك يا قلبي، إسماعيل ابنى حبيبى ونور عيني، ربنا يحفظك ويحميك ويبعد عنك الشيطان".

وفي سياق آخر، تشارك ويزو حاليًا في مسرحية" اللوكاندة"، التي يتم عرضها كل يوم جمعة عبر قناة" DMC" وهي بطولة أشرف عبد الباقي، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر.

أخبار تهمك

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

منذ ساعة و نصف

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين