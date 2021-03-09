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روسيا تسجل 9455 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 9455 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية وهي أقل حصيلة يومية منذ 2 أكتوبر الماضي.

 

وشهدت روسيا، تراجعًا كبيرًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

 

وتماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 9931 شخصا، وتم تسجيل 339 حالة وفاة، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و342474 إصابة، تعافى منها 3 ملايين و932177 شخصا، فيما توفي 89809 أشخاص.

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