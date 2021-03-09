وزير الشباب والرياضة يكرم "مدربات الدقهلية " فى اليوم العالمى للمرأة

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المدربات المتميزات بمبادرة " طور وغير " من أبناء الدقهلية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك عرفانا بمجهوداتهم خلال عام ٢٠٢٠ وهم المدربة غادة السيد بالادارة العامة للشباب بالمديرية والمدربة لمياء حماد بالادارة العامة للطلائع بالمدرية والمدربة أمل محمود بادارة شباب المنزلة

جاء ذلك بحضور أريج حجازي مديرة برنامج التعليم بمؤسسة كير مصر للتنمية، سمر حلاوة مديرة المسئولية المجتمعية بالشرق الأوسط بميكروسوفت، اللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة وسالي سعيد مدير وحدة "طور وغير" ونانيس الناقوري مدير عام ادارة المشروعات.

وقد أشاد وزير الشباب والرياضة بدور مايكروسوفت في مبادرة "طور وغير" تجاه تمكين وتطوير مهارات الشباب وفقا لمتغيرات سوق العمل ومحو الأمية الرقمية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وخلق فرص عمل.

وأشار "صبحي" إلى أن هذه الاحتفالية ليست الأولي في تكريم المرأة تقديرا لها على ما تقدمة في بناء الأسرة وتثقيفها وتنشئتها للفتيات ليصبحن فاعلات بالمجتمع، فالقيادة السياسية تهتم بالمرأة وتسعي دائمًا لتكريمها ولتحفيزيها لتحقيق مزيد من النجاحات بما ينعكس على المجتمع بشكل عام.