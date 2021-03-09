الداخلية تسقط عدد من تجار المخدرات بمحافظات الجمهورية





واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط ( 50 طربة من مخدر الحشيش –هاتفى محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").



وتمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والحشيش - هاتفى محمول – مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").





وقامت مديرية أمن الفيوم، بضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – سلاح أبيض ) (بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").



وأضطلعت مديرية أمن الدقهلية، في ضبط ( 3232 قرص مخدر- 11أمبول مؤثر على الحالة النفسية– هاتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد أشخاص).



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



