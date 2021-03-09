السيسي: "نسيان الشهداء والمصابين جحود"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "اليوم يوم جميل رغم انه يحمل مأسي وآلام لكثير من الأسر المصرية، أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم علشان إحنا نعيش في أمان وسلام".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء،: "مش عايز أقول للشهداء والمصابين أننا مش هننساكم علشان ده يبقى جحود لو نسيناهم، والجحود هيبقى لبلدنا مصر، الأمانة أنك تعرف قدرتك وحجم النقص اللي عندك، وعلى قدر القدرة بالمهارة تحقق".



وتابع،: "يمكن تكون قدراتنا محدودة ونواقصنا كتير لكن يمكن بالمهارة نحقق الكثير".



ووجه كل التحية والتقدير والاعتزاز لأسر الشهداء والمصابين، مناشدًا الشباب المصري باستكمال مسيرة عطاء حقيقية ومخلصة وأمينة.

