Advertisements

السيسي: "نسيان الشهداء والمصابين جحود"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "اليوم يوم جميل رغم انه يحمل مأسي وآلام لكثير من الأسر المصرية، أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم علشان إحنا نعيش في أمان وسلام".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء،: "مش عايز أقول للشهداء والمصابين أننا مش هننساكم علشان ده يبقى جحود لو نسيناهم، والجحود هيبقى لبلدنا مصر، الأمانة أنك تعرف قدرتك وحجم النقص اللي عندك، وعلى قدر القدرة بالمهارة تحقق".

وتابع،: "يمكن تكون قدراتنا محدودة ونواقصنا كتير لكن يمكن بالمهارة نحقق الكثير".

ووجه كل التحية والتقدير والاعتزاز لأسر الشهداء والمصابين، مناشدًا الشباب المصري باستكمال مسيرة عطاء حقيقية ومخلصة وأمينة.

أخبار تهمك

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 23 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 10 ساعات

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين