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ضبط شخصين لبيعهما الكتب التعليمية المحظور تداولها بعين شمس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ببيع كتب تعليمية محظور تداولها، وكذا بيع كتب دراسية خارجية صادرة عن كبرى الشركات العالمية دون الحصول على ثمة فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وهى كتب مقلدة ومنسوخة بالمخالفة للقانون بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المكتبة المشار إليها وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط ( 23040 نسخة كتاب دراسى مختلف )، وبمواجهته إعترف بإتجاره فى الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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