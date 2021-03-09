بكاء الرئيس.. تفاصيل الندوة التثقيفية احتفالًا بيوم الشهيد



شهدت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، عدة مشاهد هامة، كتأثر الرئيس السيسي، أثناء الاستماع لسيرة الشهداء وبطولاتهم.



ويرصد "الفجر"، أبرز مشاهد فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.



بكاء الرئيس

لعل أبرز مشاهد فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تجسدت في تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء عرض فيلم تسجيلي عن عدد من بطولات شهداء الجيش المصري، وحديث عدد من الأمهات.



أغنية "ابن الشهيد"

واستمع الرئيس السيسي لأغنية "ابن الشهيد" من تقديم الطفل عبد الرحمن عادل.



حلم الشهيد

كما عرضت الندوة التثقيفية، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حلم الشهيد"، والذي يتحدث عن شهداء الوطن، والتضحيات الخالدة التي قدموها للوطن، وشهداء مصر جيل بعد جيل على مدار تاريخها الطويل.



في حب مصر

وضمن المشاهد، عرض فقرة خاصة بعنوان "في حب مصر"، والذي يستعرض تضحيات أبطال مصر، الذين شاركوا في الدفاع عن مصر، وتعرضوا لإصابات كبيرة خلال دفاعهم عن الوطن، وأصروا على استكمال دورهم مثل البطل نقيب جورج لطفى.



تكريم أسر الشهداء

وكرم الرئيس السيسي، عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.



تقبيل رأس أم الشهيد

وكرم الرئيس، أسرة الشهيد عريف عماد أمير رشدى يعقوب، وقبل رأس والدته.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وكانت مصر، أعلنت منذ عام 1969م، يوم 9 مارس، يومًا للشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.



وقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكري في مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر.